Куба выиграла зачёт чемпионата мира по боксу, Россия — пятая

В Белграде (Сербия) завершился чемпионат мира по боксу. По итогам его последнего дня была сформирована таблица общего медального зачёта. Её возглавила национальная команда Кубы. Боксёры с Острова Свободы завоевали пять медалей, три из которых были высшей пробы. Чемпионами стали Энди Крус (до 63,5 кг), Йонэлис Эрнандес (до 75 кг) и Хулио Сесар ла Крус (до 92 кг).
Второе место в общем зачёте у сборной Казахстана (2 золота, 2 серебра и 1 бронза), топ-3 замкнули американцы (2 золота и 2 серебра).
Команда России по итогам чемпионата заняла пятое место. На счету сборной 1 золотая награда, 2 серебряные и 2 бронзовые. Чемпионом мира в супертяжёлом весе стал Марк Петровский. В финале он одолел представителя Армении Давида Чалояна. Серебро на счету Вадима Мусаева (до 71 кг) и Джамбулата Бижамова (до 75 кг). Бронзовые медали завоевали Ахтем Закиров (до 51 кг) и Савелий Садома (до 80 кг).
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