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Харитонов скандальным решением рефери досрочно победил Мальдонадо

Харитонов скандальным решением рефери досрочно победил Мальдонадо
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Знаменитый 41-летний российский боец ММА Сергей Харитонов одержал победу над своим ровесником, бразильским ветераном смешанных единоборств Фабио Мальдонадо. Поединок состоялся на турнире Parus FC в Абу-Даби, чемпионом этого промоушена перед поединком являлся Харитонов.

Бой был остановлен рефери после одного из ударов Сергея. Судья принял решение прекратить поединок, несмотря на недовольство бойцов и зрителей — сам удар не имел нокаутирующей мощи, а Мальдонадо ставил блок и защищался от Харитонова. После скандального решения судьи Фабио активно сигнализировал о желании продолжить бой.

В последнем официальном поединке Харитонов на турнире Bellator 265 проиграл Чейку Конго удушающим приёмом.

Мальдонадо потерпел очередное поражение в поединке с россиянином — ранее он проигрывал бои с Иваном Штырковым, Михаилом Мохнаткиным и Фёдором Емельяненко.

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