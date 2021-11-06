Харитонов скандальным решением рефери досрочно победил Мальдонадо

Знаменитый 41-летний российский боец ММА Сергей Харитонов одержал победу над своим ровесником, бразильским ветераном смешанных единоборств Фабио Мальдонадо. Поединок состоялся на турнире Parus FC в Абу-Даби, чемпионом этого промоушена перед поединком являлся Харитонов.



Бой был остановлен рефери после одного из ударов Сергея. Судья принял решение прекратить поединок, несмотря на недовольство бойцов и зрителей — сам удар не имел нокаутирующей мощи, а Мальдонадо ставил блок и защищался от Харитонова. После скандального решения судьи Фабио активно сигнализировал о желании продолжить бой.

В последнем официальном поединке Харитонов на турнире Bellator 265 проиграл Чейку Конго удушающим приёмом.



Мальдонадо потерпел очередное поражение в поединке с россиянином — ранее он проигрывал бои с Иваном Штырковым, Михаилом Мохнаткиным и Фёдором Емельяненко.