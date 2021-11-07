Лаврентьев нокаутировал Арнетта в титульном бою на турнире в Абу-Даби

Боец клуба «Архангел Михаил», член команды временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, Денис Лаврентьев провёл поединок на турнире лиги Parus FC в Абу-Даби. В титульном поединке за пояс в легчайшем дивизионе он встретился с канадцем Джесси Арнеттом.
Уже в первом раунде Лаврентьев классно поймал соперника ударом с разворота, после чего осыпал его градом ударов и заставил рефери остановить схватку. Таким образом, Денис теперь владеет поясом промоушена Parus FC в легчайшем весе.
Всего в смешанных единоборствах на счету Лаврентьева 13 поединков. В 11 он одержал победу, 2 завершились для него неудачно. Напомним, в одном карде с Денисом выступил ветеран ММА Сергей Харитонов, который благодаря скандальному решению рефери досрочно победил Фабио Мальдонадо.
- 7 ноября 2021
-
00:23
- 6 ноября 2021
-
23:47
-
23:44
-
23:15
-
23:00
-
23:00
-
22:23
-
21:42
-
21:18
-
20:51
-
20:00
-
19:44
-
19:00
-
18:54
-
17:40
-
16:54
-
14:57
-
14:49
-
14:29
-
13:57
-
12:52
-
12:39
-
11:46
-
10:52
-
10:03
-
09:26
-
09:14
-
06:38
-
06:09
-
03:29
-
02:39
-
02:21
-
01:51
-
00:55
-
00:32