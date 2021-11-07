Лаврентьев нокаутировал Арнетта в титульном бою на турнире в Абу-Даби

Боец клуба «Архангел Михаил», член команды временного чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, Денис Лаврентьев провёл поединок на турнире лиги Parus FC в Абу-Даби. В титульном поединке за пояс в легчайшем дивизионе он встретился с канадцем Джесси Арнеттом.

Уже в первом раунде Лаврентьев классно поймал соперника ударом с разворота, после чего осыпал его градом ударов и заставил рефери остановить схватку. Таким образом, Денис теперь владеет поясом промоушена Parus FC в легчайшем весе.

Всего в смешанных единоборствах на счету Лаврентьева 13 поединков. В 11 он одержал победу, 2 завершились для него неудачно. Напомним, в одном карде с Денисом выступил ветеран ММА Сергей Харитонов, который благодаря скандальному решению рефери досрочно победил Фабио Мальдонадо.