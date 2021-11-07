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Хабиб показал, как помогал Махачеву, Тухугову и Уланбекову с весогонкой перед UFC 267

Хабиб показал, как помогал Махачеву, Тухугову и Уланбекову с весогонкой перед UFC 267
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На официальном YouTube-Канале бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Хабиба Нурмагомедова вышло видео, на котором он помогает представителям своей команды — Исламу Махачеву, Зубайре Тухугову и Тагиру Уланбекову в весогонке в преддверии официального взвешивания перед турниром UFC 267.

По итогам турнира все трое бойцов одержали победы.

Тагир Уланбеков в предварительном карде турнира встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Поединок продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал в партере над соперником. По итогам боя судьи отдали победу Уланбекову раздельным решением.

Зубайра Тухугов встречался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Бой продлился все запланированные три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Тухугову.

Ислам Махачев встречался с новозеландским спортсменом Дэном Хукером. Поединок завершился уже в первом раунде — Исламу удалось провести удачный тейкдаун, а в партере он сумел провести болевой приём на руку Хукера. Судья после крика Дэна остановил поединок.

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