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Барнетт эффектной вертушкой в голову победил Вилланта на турнире UFC 268

Барнетт эффектной вертушкой в голову победил Вилланта на турнире UFC 268
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В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. В рамках предварительного карда американец Крис Барнетт встретился с соотечественником Джаном Вилланте.

Победу в бою техническим нокаутом одержал Барнетт, проведя яркую вертушку в голову.

Барнетт одержал 21-ю победу в смешанных единоборствах при семи поражениях. На счету Вилланта 17 побед и 14 поражений.

В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.

UFC 268.

Основной кард:
Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)
Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)
Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)
Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)
Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).

UFC 2021. UFC 268, Нью-Йорк, США
Джан Вилланте - Крис Барнетт (W)
07 ноября 2021, воскресенье. 02:25 МСК
Крис Барнетт
Окончено
TKO
Джан Вилланте
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