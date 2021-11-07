Барнетт эффектной вертушкой в голову победил Вилланта на турнире UFC 268

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. В рамках предварительного карда американец Крис Барнетт встретился с соотечественником Джаном Вилланте.

Победу в бою техническим нокаутом одержал Барнетт, проведя яркую вертушку в голову.

Барнетт одержал 21-ю победу в смешанных единоборствах при семи поражениях. На счету Вилланта 17 побед и 14 поражений.

В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон.

UFC 268.

Основной кард:

Камару Усман (169 фунтов) – Колби Ковингтон (169,4)

Роуз Намаюнас (115) — Чжан Вейли (115)

Фрэнки Эдгар (135,6) – Марлон Вера (135)

Шейн Бургос (145,6) — Билли Карантильо (145,4)

Майкл Чендлер (155,2) – Джастин Гэтжи (155,6).