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Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера на турнире UFC 268

Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера на турнире UFC 268
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В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. Основной кард шоу открывало противостояние бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Джастина Гэтжи и экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.

В ярчайшем противостоянии победу единогласным решением судей одержал Гэтжи. Оба бойца пропустили множество тяжёлых ударов, во втором отрезке Чендлер оказался на канвасе после жёсткого апперкота, но сумел спастись в борьбе.

Для Гэтжи победа стала 23 в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и 7 поражений.

В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Это будет пятая защита титула для Усмана.

Основной кард:

Камару Усман – Колби Ковингтон
Роуз Намаюнас — Чжан Вейли
Фрэнки Эдгар – Марлон Вера
Шейн Бургос — Билли Карантильо
Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.

Самый крутой бой года? Чендлер и Гэтжи устроили настоящее рубилово! Самый крутой бой года? Чендлер и Гэтжи устроили настоящее рубилово!
UFC 2021. UFC 268, Нью-Йорк, США
Джастин Гэтжи (W) - Майкл Чендлер
07 ноября 2021, воскресенье. 05:20 МСК
Джастин Гэтжи
Окончено
UD
Майкл Чендлер
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