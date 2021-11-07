Джастин Гэтжи победил Майкла Чендлера на турнире UFC 268

В ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит турнир UFC 268. Основной кард шоу открывало противостояние бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Джастина Гэтжи и экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера.

В ярчайшем противостоянии победу единогласным решением судей одержал Гэтжи. Оба бойца пропустили множество тяжёлых ударов, во втором отрезке Чендлер оказался на канвасе после жёсткого апперкота, но сумел спастись в борьбе.

Для Гэтжи победа стала 23 в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и 7 поражений.



В главном бою вечера за звание чемпиона в полусреднем весе сразятся американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Это будет пятая защита титула для Усмана.



Основной кард:



Камару Усман – Колби Ковингтон

Роуз Намаюнас — Чжан Вейли

Фрэнки Эдгар – Марлон Вера

Шейн Бургос — Билли Карантильо

Джастин Гэтжи — Майкл Чендлер.