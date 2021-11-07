Тони Фергюсон оценил бой Гэтжи с Чендлером
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон отреагировал на яркое противостояние топ-легковесов Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера.
«Майкл Чендлер, Джастин Гэтжи, хороший бой!», — написал Фергюсон на своей странице в «Твиттере».
Напомним, схватка Чендлера и Гэтжи открывала основной кард шоу UFC 268. В ярчайшем противостоянии победу единогласным решением судей одержал Гэтжи. В прошлом Фергюсон бился с Гэтжи и проиграл ему досрочно.
Главным событием турнира UFC 268 станет противостояние чемпиона лиги в полусреднем весе Камару Усмана с Колби Ковингтоном. Это будет их вторая дуэль. Впервые они встретились в декабре 2019 года. Тогда победу техническим нокаутом в пятом раунде одержал Усман.
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