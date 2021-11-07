Появился обзор ярчайшей схватки Гэтжи и Чендлера

В эти минуты в Нью-Йорке проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 268. Его основной кард открывало противостояние бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Джастина Гэтжи и экс-чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Джастин одержал победу решением судей. Поединок получился очень ярким и обозреватели уже называют его претендентом на звание «бой года». Обзор схватки представлен ниже.

Бойцы устроили зрелищное противостояние и с первых минут практически забыли об обороне. Оба пропускали множество тяжёлых ударов, но со второго раунда Гэтжи почти полностью контролировал ход схватки. В одном из эпизодов Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в борьбе. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Гэтжи. Джастин проводил первый поединок после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2020 года.