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«Реванш, пожалуйста». Джон Джонс отреагировал на бой Гэтжи — Чендлер

«Реванш, пожалуйста». Джон Джонс отреагировал на бой Гэтжи — Чендлер
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и экс-лидер рейтинга P4P Джон Джонс отреагировал на яркое противостояние Джастина Гэтжи с Майклом Чендлером.

«Реванш, пожалуйста. Мне нужно увидеть пятираундовый бой Майкла Чендлера с Джастином Гэтжи», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».

Напомним, схватка Гэтжи и Чендлера открывала основной кард турнира UFC 268. Бойцы устроили зрелищное противостояние и с первых минут практически забыли об обороне. Оба пропускали множество тяжёлых ударов, но со второго раунда Гэтжи почти полностью контролировал ход схватки. В одном из эпизодов Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в борьбе. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Гэтжи.

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