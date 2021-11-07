«Реванш, пожалуйста». Джон Джонс отреагировал на бой Гэтжи — Чендлер
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе и экс-лидер рейтинга P4P Джон Джонс отреагировал на яркое противостояние Джастина Гэтжи с Майклом Чендлером.
«Реванш, пожалуйста. Мне нужно увидеть пятираундовый бой Майкла Чендлера с Джастином Гэтжи», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».
Напомним, схватка Гэтжи и Чендлера открывала основной кард турнира UFC 268. Бойцы устроили зрелищное противостояние и с первых минут практически забыли об обороне. Оба пропускали множество тяжёлых ударов, но со второго раунда Гэтжи почти полностью контролировал ход схватки. В одном из эпизодов Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в борьбе. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Гэтжи.
Комментарии
- 7 ноября 2021
-
06:36
-
06:23
-
06:14
-
05:54
-
05:33
-
03:34
-
01:17
-
00:23
- 6 ноября 2021
-
23:47
-
23:44
-
23:15
-
23:00
-
23:00
-
22:23
-
21:42
-
21:18
-
20:51
-
20:00
-
19:44
-
19:00
-
18:54
-
17:40
-
16:54
-
14:57
-
14:49
-
14:29
-
13:57
-
12:52
-
12:39
-
11:46
-
10:52
-
10:03
-
09:26
-
09:14
-
06:38
Партнерский контент