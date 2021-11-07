Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде и стал абсолютным чемпионом мира

В ночь с 6 на 7 ноября мск в США состоялся вечер бокса Road to Undisputed. Главным его событием стал объединительный бой между обладателем поясов во втором среднем весе по версиям WBA, WBO и WBC Саулем Канело Альваресом и чемпионом IBF Калебом Плантом.



В ярчайшем противостоянии победу нокаутом в 11 раунде одержал Альварес.



Для Альвареса победа стала 57 в профессиональном боксе при одном поражении. На счету Планта 21 победа и 1 поражение.



Свой первый бой в профессионалах 15-летний Сауль Альварес провел 29 октября 2005 г. Его соперником был Абрахам Гонсалес.

Сауль выиграл бой техническим нокаутом (TKO).



5 марта 2011 г Сауль Альварес смог попасть в элиту мирового спорта — в бою за вакантный титул он впервые стал чемпионом мира по версии WBC (первый средний вес).