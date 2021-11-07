Гэтжи — о бое с Чендлером: мы с ним живём не в то время. Мы должны были драться в Колизее

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи прокомментировал победу над Майклом Чендлером на турнире UFC 268. Американец сравнил себя и своего соперника с римскими гладиаторами.
«Я знал, насколько жёсткий парень Чендлер. Он — воин. Мы с ним живём не в то время. Я с Чендлером должен был бы драться до смерти в чёртовом Колизее. Что дальше? Надеюсь, подерусь с Оливейрой или Порье. Мне плевать с кем. Я занимаю второе место в рейтинге и только что одержал впечатляющую победу. Кто должен драться за титул, если не я? Я единственный чёртов парень, который остался», — приводит слова Гэтжи MMA Fighting.
Напомним, Гэтжи победил Чендлера единогласным решением судей. Эта победа стала для него первой с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова.
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