Появилось видео нокаута в бою Альварес — Плант

Ранним утром 7 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Сауль Альварес и обладатель пояса по версии IBF Калеб Плант. Мексиканец нокаутировал соперника в 11-м раунде и, таким образом, стал абсолютным чемпионом мира. В Сети появилось видео нокаута.

Соответствующая запись доступна на странице Showtime Boxing в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Showtime.

Напомним, мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе. Всего за годы профессиональной карьеры он добыл 57 побед, при этом Альварес потерпел 1 поражение, 2 боя завершились вничью.