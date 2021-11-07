Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи и Чендлер госпитализированы после очного боя на турнире UFC 268

Гэтжи и Чендлер госпитализированы после очного боя на турнире UFC 268
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Джастин Гэтжи, а также соперник по UFC 268, соотечественник Майкл Чендлер были госпитализированы после очного боя. Об этом сообщается на странице UFC on BT Sport в «Твиттере». Дальнейшие подробности пока не называются.

Напомним, Гэтжи победил Чендлера единогласным решением судей. Эта победа стала для бойца первой с момента поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для Гэтжи победа стала 23 в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и 7 поражений.

В главном бою вечера сразились американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Победу единогласным решением праздновал Камару.

Самый крутой бой года? Чендлер и Гэтжи устроили настоящее рубилово! Самый крутой бой года? Чендлер и Гэтжи устроили настоящее рубилово!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021