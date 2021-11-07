Гэтжи и Чендлер госпитализированы после очного боя на турнире UFC 268
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Джастин Гэтжи, а также соперник по UFC 268, соотечественник Майкл Чендлер были госпитализированы после очного боя. Об этом сообщается на странице UFC on BT Sport в «Твиттере». Дальнейшие подробности пока не называются.
Напомним, Гэтжи победил Чендлера единогласным решением судей. Эта победа стала для бойца первой с момента поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Для Гэтжи победа стала 23 в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и 7 поражений.
В главном бою вечера сразились американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Победу единогласным решением праздновал Камару.
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