Гэтжи и Чендлер госпитализированы после очного боя на турнире UFC 268

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Джастин Гэтжи, а также соперник по UFC 268, соотечественник Майкл Чендлер были госпитализированы после очного боя. Об этом сообщается на странице UFC on BT Sport в «Твиттере». Дальнейшие подробности пока не называются.



Напомним, Гэтжи победил Чендлера единогласным решением судей. Эта победа стала для бойца первой с момента поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Для Гэтжи победа стала 23 в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и 7 поражений.



В главном бою вечера сразились американцы Камару Усман и Колби Ковингтон. Победу единогласным решением праздновал Камару.