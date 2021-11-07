Дана Уайт не смог ответить, получит ли Гэтжи титульный бой после победы над Чендлером

Президент UFC Дана Уайт не смог ответить на прямой вопрос о том, получит ли Джастин Гэтжи титульный поединок после победы над Майклом Чендлером на турнире UFC 268.

«Получит ли Гэтжи бой за титул после схватки Оливейры с Порье? Он показал блестящее выступление и он занимает второе место в рейтинге лёгкого веса. Посмотрим», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 268.

Напомним, бой чемпиона лиги в лёгком весе Чарльза Оливейры с Дастином Порье пройдёт уже в следующем месяце. Перед турниром UFC 268 Гэтжи и Чендлер выражали уверенность, что получат шанс сразиться за титул в случае победы. Вместе с тем, одним из основных претендентов на титул считается Ислам Махачев, который одержал уже девять побед кряду.