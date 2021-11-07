Названы бойцы, получившие бонусы в размеры $50 000 за участие в турнире UFC 268
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Стали известны имена бойцов, ставших обладателями бонусов в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления на турнире UFC 268. Спортивное мероприятия состоялось в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.
Лучшим поединком вечера признали бой с участием американцев Джастина Гэтжи и Майкла Чендлера, который завершился победой Джастина единогласным решением судей.
Кроме того, четырём бойцам вручили денежную награду за лучшее выступление вечера: приз получили Алекс Перейра, Марлон Вера, Бобби Грин и Крис Барнетт.
Основной кард шоу завершило противостояние американца Камару Усмана и его соотечественника Колби Ковингтона. Победу в этом поединке единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) одержал Усман.
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