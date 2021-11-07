Альварес на момент остановки боя с Плантом вёл на карточках всех судей

Ранним утром 7 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Сауль Альварес и обладатель пояса по версии IBF Калеб Плант. Мексиканец нокаутировал соперника в 11-м раунде и, таким образом, стал абсолютным чемпионом мира.

После завершения схватки были обнародованы судейские записки к моменту остановки. Согласно им, Альварес вёл на карточках всех судей. Но один из них давал близкий счёт — 98:92, 97:93, 96:94.

Напомним, мексиканец стал первым в истории абсолютным чемпионом мира во втором среднем дивизионе. В целом же, он завоёвывал титулы в четырёх разных дивизионах.