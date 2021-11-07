«Мощь Африки». Хабиб обратился к Усману после его победы в бою с Ковингтоном на UFC 268

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов через «сториз» своего «инстаграма» обратился к американскому бойцу Камару Усману. Хабиб поздравил Камару с победой, которую тот одержал на турнире UFC 268. Усман сражался с соотечественником Колби Ковингтоном.



«Камару, мои поздравления. Мощь Африки», — подписал соответствующее фото Нурмагомедов.

Напомним, UFC 268 прошёл в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Бой Усмана и Ковингтона открывал основной кард шоу. Единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) победу в противостоянии с Колби праздновал Усман.

Камару и Колби встречались уже во второй раз. Первая встреча бойцов проходила ещё в декабре 2019 года. Тогда Камару победил оппонента техническим нокаутом в пятом раунде, защитив чемпионский титул UFC в полусреднем весе.