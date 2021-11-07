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Ковингтон после поражения в бою с Усманом передвигался на костылях. Видео

Ковингтон после поражения в бою с Усманом передвигался на костылях. Видео
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Американский боец Колби Ковингтон после поражения, которое он потерпел в бою с соотечественником Джастином Гэтжи, передвигался на костылях. Соответствующее видео было размещено на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице ESPN MMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC

Ковингтон и Усман сражались на турнире UFC 268, который состоялся в ночь с 6 на 7 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Бой Колби и Камару открывал основной кард спортивного мероприятия. Единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) победу праздновал Усман.

Напомним, что Камару и Колби встречались уже во второй раз. Первая встреча бойцов проходила ещё в декабре 2019 года. Тогда Камару победил оппонента техническим нокаутом в пятом раунде, защитив чемпионский титул UFC в полусреднем весе.

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