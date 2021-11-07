Гэтжи прокомментировал победу над Чендлером на UFC 268

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе, американец Джастин Гэтжи прокомментировал победу, которую он одержал в поединке с соотечественником Майклом Чендлером на турнире UFC 268.
«Вся слава — богу. Я не собирался уходить, не получив шанса повесить ещё один ремень на стену своего тренера Тревора Уиттмана», — написал Джастин в своём «инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице Джастин Гэтжи в «Инстаграме».
Напомним, бой Гэтжи и Чендлера открывал основной кард турнира UFC 268. Бойцы устроили роскошное противостояние уже с первых минут, почти забыв о защите. Оба пропускали множество тяжёлых ударов, но со второго раунда Гэтжи практически в полной мере держал ход поединка под контролем. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Гэтжи.
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