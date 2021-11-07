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Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором после турнира в Японии

Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором после турнира в Японии
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав архивную фотографию со своим братом Фёдором. Снимок, по словам Александра, был сделан после боя в промоушене Pride FC в Японии.

С братом Фёдором у Александра не самые лучшие отношения. Тем не менее Александр поздравил Фёдора с победой, которую он одержал в поединке с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269, который прошёл в Москве.

Сам Александр в последний раз бился с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В общей сложности на его счету 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. В 2021 году российский боец должен выйти в октагон ещё два раза: Александр может встретиться с рэпером Джиганом и с бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым.

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