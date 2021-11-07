Александр Емельяненко показал архивное фото с братом Фёдором после турнира в Японии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав архивную фотографию со своим братом Фёдором. Снимок, по словам Александра, был сделан после боя в промоушене Pride FC в Японии.
С братом Фёдором у Александра не самые лучшие отношения. Тем не менее Александр поздравил Фёдора с победой, которую он одержал в поединке с американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269, который прошёл в Москве.
Сам Александр в последний раз бился с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В общей сложности на его счету 29 побед, восемь поражений, а также одна ничья. В 2021 году российский боец должен выйти в октагон ещё два раза: Александр может встретиться с рэпером Джиганом и с бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым.
- 7 ноября 2021
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:21
-
09:52
-
09:42
-
09:40
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
09:13
-
09:09
-
09:03
-
08:43
-
07:43
-
07:34
-
07:04
-
06:36
-
06:23
-
06:14
-
05:54
-
05:33
-
03:34
-
01:17
-
00:23
- 6 ноября 2021
-
23:47
-
23:44
-
23:15
-
23:00
-
23:00
-
22:23
-
21:42
-
21:18
-
20:51
-
20:00