«Хуже, чем Уайлдер во всех боях со мной». Тайсон Фьюри — о поражении «МЮ» в матче с «Сити»
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Знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал поражение, которое потерпел «Манчестер Юнайтед» в матче 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити». Встреча завершилась со счётом 0:2.
«После сегодняшнего проигрыша от «Сити» будет справедливо сказать, что «Юнайтед» терпит поражение хуже, чем Деонтей Уайлдер во всех своих боях со мной. Мы абсолютно разбиты. А знаете, когда я дрался с Уайлдером и был на полу, да когда я дрался с любым другим, то никогда не верил, что проиграю бой. Я всегда верил, что встану и выиграю. Это называется менталитетом победителя, чего у вас, ребята, в последних двух матчах просто не было.
Я думаю, что мы с Патрисом Эврой придём к вам на тренировку и преподнесём жёсткий урок», — сказал Фьюри в своём «инстаграме».
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