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Шлеменко: после боя Гэтжи и Чендлера было тяжело смотреть на Усмана с Ковингтоном

Шлеменко: после боя Гэтжи и Чендлера было тяжело смотреть на Усмана с Ковингтоном
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Известный боец ММА Александр Шлеменко высказался о поединке с участием экс-временного чемпиона UFC в лёгком весе, американца Джастина Гэтжи и его соотечественника Майкла Чендлера на турнире UFC 268. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Гэтжи.

«Бой Чендлера и Гэтжи получился на загляденье. После этого было тяжело смотреть остальные, особенно бой Усмана и Ковингтона. Майкл и Джастин затмили главный бой вечера. Я бы не сказал, что Гэтжи прибавил — он и так был силён в ударной технике, Майкл дал ему возможность поработать. У ребят не было желания перейти в партер, они хотели зарубиться и проверить стойку. Джастин выступал в своей манере и показал тяжёлый для себя бой. В какой-то момент Чендлер даже был ближе к победе, пару раз Джастина шатало.

Махачев против Гэтжи в претендентском бою? Мне кажется, у Джастина проблемы с борьбой. Если ему не удастся это исправить, для Ислама бой будет достаточно простым», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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