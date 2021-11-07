Шлеменко: после боя Гэтжи и Чендлера было тяжело смотреть на Усмана с Ковингтоном

Известный боец ММА Александр Шлеменко высказался о поединке с участием экс-временного чемпиона UFC в лёгком весе, американца Джастина Гэтжи и его соотечественника Майкла Чендлера на турнире UFC 268. По итогам трёх раундов все судьи отдали победу Гэтжи.
«Бой Чендлера и Гэтжи получился на загляденье. После этого было тяжело смотреть остальные, особенно бой Усмана и Ковингтона. Майкл и Джастин затмили главный бой вечера. Я бы не сказал, что Гэтжи прибавил — он и так был силён в ударной технике, Майкл дал ему возможность поработать. У ребят не было желания перейти в партер, они хотели зарубиться и проверить стойку. Джастин выступал в своей манере и показал тяжёлый для себя бой. В какой-то момент Чендлер даже был ближе к победе, пару раз Джастина шатало.
Махачев против Гэтжи в претендентском бою? Мне кажется, у Джастина проблемы с борьбой. Если ему не удастся это исправить, для Ислама бой будет достаточно простым», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 7 ноября 2021
-
14:30
-
14:06
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:43
-
12:08
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:21
-
09:52
-
09:42
-
09:40
-
09:31
-
09:28
-
09:22
-
09:13
-
09:09
-
09:03
-
08:43
-
07:43
-
07:34
-
07:04
-
06:36
-
06:23
-
06:14
-
05:54
-
05:33
-
03:34
-
01:17
-
00:23
- 6 ноября 2021
-
23:47
-
23:44
-
23:15