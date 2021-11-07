Шлеменко: спросите любого про соперников Чимаева – тишина повиснет, их никто не вспомнит

Известный боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением об американском бойце Камару Усмане, а также высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.
«Лично для меня Усман не доказал, что он чистый первый номер вне зависимости от весовой категории. Я даже не задумывался насчёт первого номера. Мне очень нравится Тейшейра. Не спорю, что считаются титулы и защиты, но мне не очень нравится Усман как боец.
Что касается возможного боя Усмана с Чимаевым — ну с кем дрался Хамзат? От кого он пропустил те самые два-четыре удара? Даже имена этих бойцов никто не вспомнит. Любого спросите – никто не назовёт, тишина повиснет. Пусть Чимаев подерётся с тем бойцом, которого люди знают. Только после этого можно делать какие-то прогнозы. Бой с Ковингтоном? Мне этот бой неинтересен, да и вообще я не испытываю интерес к боям Чимаева, мне не нравится его стиль», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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