Усик — Альваресу: добро пожаловать в клуб абсолютов

Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик разместил новый пост в своём «твиттере», где поздравил чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса с победой, которую он одержал в поединке с обладателем пояса по версии IBF Калебом Плантом.
«Добро пожаловать в клуб абсолютов», — написал Усик.
Напомним, Альварес нокаутировал Калеба в 11-м раунде. Благодаря этому успеху он стал абсолютным чемпионом мира. Всего за годы профессиональной карьеры Канело одержал 57 побед, при этом потерпев 1 поражение, а 2 боя завершились вничью.
Первый поединок в профессионалах Альварес, которому на тот момент было 15 лет, провёл 29 октября 2005-го. Его соперником был Абрахам Гонсалес. Сауль выиграл техническим нокаутом.
- 7 ноября 2021
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