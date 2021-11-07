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Усик — Альваресу: добро пожаловать в клуб абсолютов

Усик — Альваресу: добро пожаловать в клуб абсолютов
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Чемпион мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александр Усик разместил новый пост в своём «твиттере», где поздравил чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, WBC во втором среднем весе Сауля Альвареса с победой, которую он одержал в поединке с обладателем пояса по версии IBF Калебом Плантом.

«Добро пожаловать в клуб абсолютов», — написал Усик.

Напомним, Альварес нокаутировал Калеба в 11-м раунде. Благодаря этому успеху он стал абсолютным чемпионом мира. Всего за годы профессиональной карьеры Канело одержал 57 побед, при этом потерпев 1 поражение, а 2 боя завершились вничью.

Первый поединок в профессионалах Альварес, которому на тот момент было 15 лет, провёл 29 октября 2005-го. Его соперником был Абрахам Гонсалес. Сауль выиграл техническим нокаутом.

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