«Один из самых сумасшедших боёв». Кормье высказался о поединке Гэтжи с Чендлером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о поединке Майкла Чендлера и Джастина Гэтжи на турнире UFC 268. Легендарный американец отметил, что эта схватка — едва ли не главный претендент на звание «боя года».

«Один из самых сумасшедших боёв за долгий период времени. Кто-то спрашивает, возможно ли, что это бой года. Да, этот поединок в очень коротком списке. Майкл, Джастин — это была отличная работа», — написал Кормье на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Джастин Гэтжи в очень яркой дуэли победил Майкла Чендлера единогласным решением судей. При этом в первом раунде оба были на грани досрочного поражения, а во втором отрезке Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в партере.