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Пакьяо прокомментировал победу Сауля Альвареса

Пакьяо прокомментировал победу Сауля Альвареса
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Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо прокомментировал победу Сауля Альвареса в поединке с Калебом Плантом. Легенда бокса поздравил мексиканца и отметил неплохое выступление его соперника.

«Поздравляю короля рейтинга Pound-for-Pound Сауля Альвареса. Он сотворил историю, став первым абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Плант показал отличный поединок, но Канело просто слишком хорош. Бокс в хороших руках», — написал Пакьяо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, ранним утром 7 ноября по московскому времени Сауль Альварес досрочно победил Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. Плант потерпел первое поражение за годы профессиональной карьеры.

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