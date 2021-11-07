Абдель-Азиз дал пощёчину другу Макгрегора на турнире UFC 268

Знаменитый менеджер Али Абдель-Азиз дал пощёчину Диллону Дэнису, другу и напарнику бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Джон Морган, ссылаясь на источники, которые стали свидетелями произошедшего.
Инцидент случился на турнире UFC 268, который прошёл в ночь с 6 на 7 ноября мск. Как пишет Морган, сразу после случившегося Дэниса увели с арены и боец покинул спортивное шоу. Кроме того, журналист сообщил, что постарался получить комментарий от самого Абдель-Азиза, однако тот отказался что-либо говорить по этому поводу.
Напомним, главным боем UFC 268 стало противостояние американцев Камару Усмана и Колби Ковингтона. Единогласным решением судей (48:47, 48:47, 49:46) победу в поединке праздновал Усман.
- 7 ноября 2021
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