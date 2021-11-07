Стало известно, сколько заработал Дана Уайт благодаря ставке на победу Альвареса

Глава промоушена UFC Дана Уайт рассказал, сколько заработал благодаря удачной ставке на боксёрский поединок Сауля Альвареса и Калеба Планта. Напомним, знаменитый функционер поставил на досрочную победу Альвареса $ 100 тыс.



Ставка сыграла: Канело нокаутировал Планта в 11-м раунде. Уайт выложил в своём «инстаграме» фотографию, где можно увидеть, что он заработал чуть больше $ 41 тыс.

Фото: «Инстаграм» Даны Уайта

Отметим, что Уайт настолько переживал за результат боя между Альваресом и Плантом, что смотрел трансляцию на специальном экране даже во время чемпионского поединка между Роуз Намаюнас и Вэйли Чжан на турнире UFC 268. Подобное поведение главы UFC уже стало мишенью для критики: известный блогер Джейк Пол назвал это «неуважением».