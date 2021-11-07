«Тебя не сломать. Я так горжусь». Жена Чендлера прокомментировала поражение мужа от Гэтжи
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Бри Чендлер, жена известного бойца ММА Майкла Чендлера, прокомментировала поединок своего мужа на UFC 268. Напомним, Чендлер проиграл Джастину Гэтжи единогласным решением судей в одном из самых жёстких боёв вечера, после финальной сирены оба спортсмена были отправлены в больницу.
«Тебя не сломать. Я так горжусь», — написала Бри Чендлер на фоне фотографии окровавленного Майкла.
Фото: «Инстаграм» Бри Чендлер
Напомним, в первом раунде поединка как Чендлер, так и Гэтжи успели побывать на грани досрочного поражения. Во второй пятиминутке Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в партере.
Для Гэтжи победа стала 23-й за карьеру в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и семь поражений.
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