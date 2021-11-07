«Тебя не сломать. Я так горжусь». Жена Чендлера прокомментировала поражение мужа от Гэтжи

Бри Чендлер, жена известного бойца ММА Майкла Чендлера, прокомментировала поединок своего мужа на UFC 268. Напомним, Чендлер проиграл Джастину Гэтжи единогласным решением судей в одном из самых жёстких боёв вечера, после финальной сирены оба спортсмена были отправлены в больницу.



«Тебя не сломать. Я так горжусь», — написала Бри Чендлер на фоне фотографии окровавленного Майкла.

Фото: «Инстаграм» Бри Чендлер

Напомним, в первом раунде поединка как Чендлер, так и Гэтжи успели побывать на грани досрочного поражения. Во второй пятиминутке Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в партере.



Для Гэтжи победа стала 23-й за карьеру в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и семь поражений.