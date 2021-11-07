Дана Уайт: Камару Усман не хочет драться с Канело. Прекратите нести чушь

Глава промоушена UFC Дана Уайт ответил на вопрос о возможном боксёрском поединке Камару Усмана с чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом. Напомним, ранее появилась информация, что чемпион UFC в полусреднем весе Усман очень хочет получить данный бой.



«Усман точно не хочет драться с Саулем Альваресом. Повторю на всякий случай: Камару Усман не хочет драться с Саулем Альваресом. Давайте прекратим нести ерунду, это чушь полная», — цитирует Уайта MMA News.



Напомним, в ночь на 7 ноября Усман в очередной раз защитил чемпионский пояс, победив Колби Ковингтона единогласным решением судей. Победная серия Камару насчитывает уже 19 поединков. Параллельно Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира, нокаутировав Калеба Планта.