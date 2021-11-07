Джейк Пол: я тайно работал в тренировочном лагере семь недель, а Томми Фьюри курил сигары

Известный блогер Джейк Пол, в последнее время серьёзно увлёкшийся боксом, рассказал, что начал подготовку к бою с Томми Фьюри задолго до официального подтверждения поединка. Напомним, Пол подерётся с Томми Фьюри 18 декабря.
«Я тайно работал в тренировочном лагере в течение семи недель, прежде чем Томми подписал контракт на бой. Пока я готовился, Томми был на вечеринках, курил сигары на поединках своих братьев и ел пончики на свиданиях.
Впервые в карьере букмекеры считают меня аутсайдером в этом бою. Мне это очень нравится. Я был неудачником всю свою жизнь. Все мои противники относились ко мне легкомысленно. Сейчас Фьюри уже поздно вносить какие-то изменения, чтобы победить меня. Удачи, Томми. 18 декабря я закончу твою карьеру», — написал Пол в своём «инстаграме».
- 7 ноября 2021
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