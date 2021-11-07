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Тренер Уайта: у Диллиана есть все шансы победить Фьюри. Тайсон в жизни такого не видел

Тренер Уайта: у Диллиана есть все шансы победить Фьюри. Тайсон в жизни такого не видел
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Хавьер Миллер, тренирующий известного боксёра Диллиана Уайта, поделился мнением о возможном поединке своего подопечного с Тайсоном Фьюри.

«Конечно, я всегда хотел такой бой для Диллиана. Мне не терпится вступить в противостояние с Тайсоном Фьюри и его командой. Очевидно, что я должен буду переиграть, перехитрить тренеров Тайсона. Люблю такие вещи, мне нравится проверять себя на самом высоком уровне.

У Диллиана есть все шансы победить Фьюри. Это будет адская битва. Уайт умеет делать столько разных вещей, что Тайсон в жизни такого не видел. Агрессия, контрудар, физическая форма и классный джеб — у Диллиана есть все шансы удивить соперника. Это будет очень сложный бой для Тайсона. Мой подопечный слишком голоден до побед», — цитирует Миллера BoxingScene.

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