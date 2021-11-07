«Руки перекачанные, удар медленный». Рэпер Джиган провёл спарринг с Вячеславом Дациком

Известный рэпер Джиган провёл боксёрский спарринг со знаменитым бойцом Вячеславом Дациком. Напомним, ранее сообщалось, что Джиган должен подраться с Александром Емельяненко, но пока стороны не договорились о конкретной дате.



Любопытно, что организаторы перед спаррингом просили Вячеслава несколько смягчить силу ударов. Дацик дрался в перчатках весом 18 унций, у Джигана были 16-унцовые перчатки. Дацик сначала был без шлема, но потом решил его надеть.



Джиган и Дацик провели несколько раундов по правилам бокса. Дацик заметно доминировал, ему регулярно удавались достаточно плотные попадания. У певца очень быстро кончились силы, он заметно «задышал» и попросил передышки.

Фото: YouTube-канал TRUE GYM MMA

Фото: YouTube-канал TRUE GYM MMA

«Удар у Джигана крепкий, но медленный. Ему будет очень тяжело попасть по Саше Емельяненко, только если тот нереально устанет. У Джигана руки «забитые», перекачанные, долго машет. Ему нужно отказаться от работы с железом, от качалки, только раскидываться», — рассказал Дацик после боя YouTube-каналу TRUE GYM MMA.