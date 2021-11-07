Певец Джиган: мой бой с А. Емельяненко — мифический. Никакого спортивного интереса нет

Известный рэпер Джиган прокомментировал свой спарринг с Вячеславом Дациком. Также артист отметил, что его соперник находился в хорошей форме.



«Честно, рад безумно, что поработал так плотненько. Ничего нового для себя я не открыл по функционалу: бензин быстро заканчивается. Пару плюх я попал, конечно, но не со всей силы — чтобы в ответ банки не полетели. Дацик в хорошей форме, дышит три раунда спокойно вообще. Да, руки у меня забитые — и вчера качался, и позавчера. Сейчас скину вес немного и сразу брошу железо, буду только боксом работать.



Слава Дацик так-то вообще максимально адекватный. Я с ним изначально списался, договорился: без сечек, без сотрясов — он сразу согласился.



Мой бой с Александром Емельяненко какой-то мифический. Вроде всё уже подтвердили, дошли до финишной прямой, но нам говорят — ой, а мы решили не делать бой. Потом другая организация взялась, почти то же самое получилось. Хотел бы я подраться с Емельяненко? Я бы хотел заработать денег. Никакого спортивного интереса к данному бою у меня нет», — рассказал Джиган в интервью каналу TRUE GYM MMA на YouTube.