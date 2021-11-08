«Моему телу нужен отдых». Сауль Альварес рассказал, когда планирует вернуться на ринг
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, что планирует вернуться на ринг в мае. В ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, заполучив недостающий чемпионский пояс IBF.
«Планирую вернуться в мае, потому что моему телу нужен отдых. Нужно отдохнуть и полностью выздороветь, поэтому примерный срок — май.
Главный износ приходит во время тренировок и при весогонке. Вот тогда ты начинаешь чувствовать усталость от всего этого. С одной стороны, могу сказать честно — сейчас я чувствую себя на 100%. Моё тело отлично отзывается на все требования. Но лучше отдохнуть до мая, чтобы потом спокойно перейти к следующему испытанию», — цитирует Канело BoxingScene.
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