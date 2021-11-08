«Канело был величайшим и до боя с Плантом». Валуев — о доминировании Сауля Альвареса

Депутат Государственной думы РФ, знаменитый в прошлом боксёр Николай Валуев поделился мнением о доминировании Сауля Альвареса, более известного под прозвищем Канело. В ночь на 7 ноября мексиканец стал абсолютным чемпионом мира во втором полусреднем весе, нокаутировав Калеба Планта в 11-м раунде.
«Ну уже как бы всё. И было конечно без особых сомнений понятно, кто кого. Но Канело величайшим был уже и до этого боя. Теперь полный абсолютизм, без особых вызовов в дивизионе. Нет, он не из тех, кто удовольствуется. Он пойдёт выше, тяжелее, ему несложно взять и стать на следующую ступень. Он амбициозен и полон сил. Значит, дело не в деньгах. В них тоже конечно и даже в больших, но всё-таки вызов для Альвареса — это кредо! А значит нас впереди ждёт много интересного. Любите бокс, смотрите бокс! Мои поздравления чемпиону», — написал Валуев в своём «инстаграме».
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