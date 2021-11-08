«Я снова стану чемпионом мира». Плант обратился к болельщикам после поражения от Альвареса
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Известный боксёр Калеб Плант обратился к своим болельщикам после поражения в чемпионском бою с Саулем Альваресом. Напомним, Калеб проиграл нокаутом в 11-м раунде и утратил пояс чемпиона IBF.
«Я подчинил почти весь мир своей воле и делал это исключительно благодаря страсти и мастерству. Я показал, что принадлежу к высшему уровню и снова стану чемпионом мира. Я никогда не боялся играть по-крупному или оказаться на щите. Спасибо всем моим болельщикам и сторонникам», — написал Калеб в своём «твиттере».
После досрочного завершения схватки были обнародованы судейские записки к моменту остановки. Согласно им, Альварес вёл на карточках всех судей. Но один из них давал близкий счёт — 98:92, 97:93, 96:94.
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