«Я снова стану чемпионом мира». Плант обратился к болельщикам после поражения от Альвареса

Известный боксёр Калеб Плант обратился к своим болельщикам после поражения в чемпионском бою с Саулем Альваресом. Напомним, Калеб проиграл нокаутом в 11-м раунде и утратил пояс чемпиона IBF.



«Я подчинил почти весь мир своей воле и делал это исключительно благодаря страсти и мастерству. Я показал, что принадлежу к высшему уровню и снова стану чемпионом мира. Я никогда не боялся играть по-крупному или оказаться на щите. Спасибо всем моим болельщикам и сторонникам», — написал Калеб в своём «твиттере».



После досрочного завершения схватки были обнародованы судейские записки к моменту остановки. Согласно им, Альварес вёл на карточках всех судей. Но один из них давал близкий счёт — 98:92, 97:93, 96:94.