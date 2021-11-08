Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я снова стану чемпионом мира». Плант обратился к болельщикам после поражения от Альвареса

«Я снова стану чемпионом мира». Плант обратился к болельщикам после поражения от Альвареса
Комментарии

Известный боксёр Калеб Плант обратился к своим болельщикам после поражения в чемпионском бою с Саулем Альваресом. Напомним, Калеб проиграл нокаутом в 11-м раунде и утратил пояс чемпиона IBF.

«Я подчинил почти весь мир своей воле и делал это исключительно благодаря страсти и мастерству. Я показал, что принадлежу к высшему уровню и снова стану чемпионом мира. Я никогда не боялся играть по-крупному или оказаться на щите. Спасибо всем моим болельщикам и сторонникам», — написал Калеб в своём «твиттере».

После досрочного завершения схватки были обнародованы судейские записки к моменту остановки. Согласно им, Альварес вёл на карточках всех судей. Но один из них давал близкий счёт — 98:92, 97:93, 96:94.

Канело вошёл в историю. Пора признать, что он — великий Канело вошёл в историю. Пора признать, что он — великий
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021