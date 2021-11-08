«Колби снова кинет тренера, потому что не хочет ему платить». Масвидаль — про Ковингтона
Поделиться
Известный боец ММА Хорхе Масвидаль отреагировал на вызов Колби Ковингтона. Напомним, Ковингтон после поражения от Камару Усмана на UFC 268 назвал Масвидаля в числе потенциальных соперников. Хорхе не стал отвечать на вызов напрямую, предпочтя написать в адрес Ковингтона несколько оскорблений.
«Прогноз на 2021-2022 годы. Колби снова кинет и будет оскорблять тренера. Так, как это было с Ковингтоном в каждом новом зале и с каждым новым тренером, потому он не хотел им платить, предпочитая нести всякую чушь», — написал Масвидаль в своём «твиттере».
Ковингтон проиграл Камару Усману второй раз подряд. В 2019 году Усман нокаутировал американского бойца в пятом раунде, после чего Колби возложил вину на тренера и уволил его.
Комментарии
- 8 ноября 2021
-
12:36
-
11:45
-
10:47
-
09:51
-
00:43
- 7 ноября 2021
-
23:08
-
22:29
-
22:00
-
20:58
-
20:22
-
19:56
-
19:34
-
18:45
-
18:30
-
17:38
-
17:24
-
16:17
-
15:46
-
15:04
-
15:01
-
14:57
-
14:30
-
14:06
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:43
-
12:08
-
11:25
-
11:13
-
11:04
-
10:21
-
09:52
-
09:42
-
09:40
Партнерский контент