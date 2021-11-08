«Колби снова кинет тренера, потому что не хочет ему платить». Масвидаль — про Ковингтона

Известный боец ММА Хорхе Масвидаль отреагировал на вызов Колби Ковингтона. Напомним, Ковингтон после поражения от Камару Усмана на UFC 268 назвал Масвидаля в числе потенциальных соперников. Хорхе не стал отвечать на вызов напрямую, предпочтя написать в адрес Ковингтона несколько оскорблений.

«Прогноз на 2021-2022 годы. Колби снова кинет и будет оскорблять тренера. Так, как это было с Ковингтоном в каждом новом зале и с каждым новым тренером, потому он не хотел им платить, предпочитая нести всякую чушь», — написал Масвидаль в своём «твиттере».

Ковингтон проиграл Камару Усману второй раз подряд. В 2019 году Усман нокаутировал американского бойца в пятом раунде, после чего Колби возложил вину на тренера и уволил его.