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Президент WBC: Бетербиев — угроза наследию Альвареса. Это будет потрясающий бой

Президент WBC: Бетербиев — угроза наследию Альвареса. Это будет потрясающий бой
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Президент WBC Маурисио Сулеймани поделился мнением о возможном поединке Сауля Альвареса и Артура Бетербиева. Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, нокаутировав Калеба Планта.

«Конечно, мы бы приветствовали встречу Сауля Альвареса и Артура Бетербиева в ринге. После защиты пояса в декабре Артур будет полностью свободен. Это был бы потрясающий бой.

Бетербиев — непобеждённый боксёр и очень, очень грозный панчер. Он будет серьёзной угрозой наследию Канело. Альварес хочет продолжать свой путь, продвигаясь всё дальше и дальше. Посмотрим, что что будет», — приводит слова функционера BoxingScene.

Напомним, Бетербиев сейчас удерживает два чемпионских пояса полутяжёлого веса.

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