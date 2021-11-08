Президент WBC: Бетербиев — угроза наследию Альвареса. Это будет потрясающий бой

Президент WBC Маурисио Сулеймани поделился мнением о возможном поединке Сауля Альвареса и Артура Бетербиева. Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, нокаутировав Калеба Планта.



«Конечно, мы бы приветствовали встречу Сауля Альвареса и Артура Бетербиева в ринге. После защиты пояса в декабре Артур будет полностью свободен. Это был бы потрясающий бой.



Бетербиев — непобеждённый боксёр и очень, очень грозный панчер. Он будет серьёзной угрозой наследию Канело. Альварес хочет продолжать свой путь, продвигаясь всё дальше и дальше. Посмотрим, что что будет», — приводит слова функционера BoxingScene.



Напомним, Бетербиев сейчас удерживает два чемпионских пояса полутяжёлого веса.