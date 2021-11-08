Пьяный мужчина убил украинского бойца джиу-джитсу ударом ножа

В ночь с 5 на 6 ноября на Украине был убит боец джиу-джитсу Николай Балабатько. 26-летний спортсмен погиб после удара ножом.



Как написал на своей странице в «фейсбуке» отец погибшего Олег Балабатько, его сына убил мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам Балабатько-старшего, во время разгоревшегося конфликта оппоненты вышли на улицу, чтобы «разобраться». Николай не опасался драки, но противник сразу ударил его ножом в область сердца. Молодой человек скончался через несколько минут на руках патрульного полицейского.



Убийство произошло на проспекте Петра Григоренко в Киеве. Полицейские уже задержали 26-летнего жителя Киева, который нанес смертельный удар Балабатько.