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Пьяный мужчина убил украинского бойца джиу-джитсу ударом ножа

Пьяный мужчина убил украинского бойца джиу-джитсу ударом ножа
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В ночь с 5 на 6 ноября на Украине был убит боец джиу-джитсу Николай Балабатько. 26-летний спортсмен погиб после удара ножом.

Как написал на своей странице в «фейсбуке» отец погибшего Олег Балабатько, его сына убил мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам Балабатько-старшего, во время разгоревшегося конфликта оппоненты вышли на улицу, чтобы «разобраться». Николай не опасался драки, но противник сразу ударил его ножом в область сердца. Молодой человек скончался через несколько минут на руках патрульного полицейского.

Убийство произошло на проспекте Петра Григоренко в Киеве. Полицейские уже задержали 26-летнего жителя Киева, который нанес смертельный удар Балабатько.

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