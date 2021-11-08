«Я не могу вечно тренироваться в гараже». Джон Джонс ищет новый тренировочный зал
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Знаменитый боец UFC Джон Джонс рассказал, что не намерен возвращаться в спортивный зал «Джексон-Винк ММА». Напомним, многолетние тренеры Джонса запретили ему приходить в зал, пока тот не решит свои проблемы с законом и алкогольной зависимостью.
«Я точно туда не вернусь, хотя продолжу болеть за всех ребят, которые там тренируются. Я благодарен за всё время, которое там провёл, но теперь настало время перемен. Да, я понимаю, что не могу вечно тренироваться в своём гараже. Вскоре мне понадобятся партнёры по тренировкам, главным образом — борцы и кикбоксёры. Я ищу команды, куда смогу ходить и стабильно тренироваться. Возможно, принимать постоянное участие в спаррингах», — написал Джонс в своём «твиттере».
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