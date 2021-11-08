Чендлер выложил первый пост после поражения от Гэтжи

Боец UFC Майкл Чендлер опубликовал первый пост в «Инстаграме» после поражения в поединке с Джастином Гэтжи.



«В концовке мы приняли несколько сомнительных решений, но получили истинное удовольствие от боя. Опрометчиво, но увлекательно — это моя сильная сторона. У нас был отличный тренировочный лагерь. Огромное спасибо моим тренерам и партнерам по тренировкам. Я счастлив быть дома с женой и сыном.



Фанаты, я ценю вашу поддержку, парни, на своём пути. Лучшее ещё впереди. Увидимся на вершине!» — написал Майкл Чендлер в своём «инстаграме».

Чендлер проиграл Джастину Гэтжи единогласным решением судей в одном из самых жёстких боёв вечера, после финальной сирены оба спортсмена были отправлены в больницу. Напомним, в первом раунде поединка как Чендлер, так и Гэтжи успели побывать на грани досрочного поражения. Во второй пятиминутке Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в партере.



Для Гэтжи победа стала 23-й за карьеру в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и семь поражений.