Чендлер вызвал на бой Макгрегора, Конор ответил

Боец UFC Майкл Чендлер намекнул в «Твиттере», что он хотел бы провести бой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«2022», — написал в своём «инстаграме» Чендлер, выложив фотоколлаж с потенциальной дуэли взглядов с Макгрегором.



Реакция Конора Макгрегора не заставила себя долго ждать.



«Я точно согласен на каком-то этапе. Отличный бой прошлой ночью, Майк, поздравляю!», — написал в реплаях Макгрегор.



Чендлер проиграл Джастину Гэтжи единогласным решением судей в одном из самых жёстких боёв вечера, после финальной сирены оба спортсмена были отправлены в больницу. Напомним, в первом раунде поединка как Чендлер, так и Гэтжи успели побывать на грани досрочного поражения. Во второй пятиминутке Джастин отправил соперника на канвас, но Чендлер сумел спастись в партере.



Для Гэтжи победа стала 23-й за карьеру в смешанных единоборствах при трёх поражениях. На счету Чендлера 22 победы и семь поражений.



В настоящее время Конор не выступает из-за травмы ноги, которую он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории американец Дастин Порье.

