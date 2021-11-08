А. Емельяненко высказался о скандальной остановке боя Сергея Харитонова и Фабио Мальдонадо

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал результат боя между Сергеем Харитоновым и Фабио Мальдонадо.



«Форма Харитонова в данном бою была далека от идеальной, но и её хватило для победы над Мальдонадо.



Остановка, может, и была чуть ранней, но если бы судья дал продолжить бой, то ничего бы не изменилось. Ещё секунд 10–15 Сергей избивал бы соперника.



Что касается моего потенциального боя с Харитоновым, я готов. В отличие от него», — приводит слова Александра Емельяненко «ВсеПроСпорт».



Напомним, Харитонов одержал победу над своим бразильским ветераном смешанных единоборств Фабио Мальдонадо и защитил титул чемпиона промоушена PaRus. Бой был остановлен рефери после одного из ударов Сергея. Судья принял решение прекратить поединок, несмотря на недовольство бойцов и зрителей — сам удар не имел нокаутирующей мощи, а Мальдонадо ставил блок и защищался от Харитонова. После скандального решения судьи Фабио активно сигнализировал о желании продолжить бой.

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