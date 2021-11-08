Тим Цзю поделился видео, на котором поймал 4 подброшенные монеты

Обладатель региональных титулов по версиям WBO и IBF в первом среднем весе Тим Цзю в преддверии поединка с японским боксёром Такеши Иноуэ показал свою тренировку на реакцию. На видео он поймал четыре подброшенные монетки.

Бой Цзю — Иноуэ состоится 17 ноября в австралийском городе Голд-Косте.



Тим Цзю является официальным претендентом на титул, которым владеет чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Брайан Кастаньо. В ночь на 18 июля по московскому времени Брайан предпринял попытку объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом мира, но в схватке с Джермаллом Чарло судьи насчитали ничью. Отметим, такой вердикт вызвал неоднозначную реакцию. По мнению многих, Кастаньо в этом бою победил.



26-летний Цзю на профессиональном ринге одержал 19 побед в 19 поединках (15 — нокаутом).