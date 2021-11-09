Кормье: Гэтжи заслужил титульный бой, а Махачеву придётся провести ещё один поединок

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье считает, что Джастин Гэтжи должен получить титульный бой. Ранее Кормье заявлял, что следующим претендентом на титульный бой должен стать Ислам Махачев, чем вызвал недовольство со стороны Гэтжи.



«Джастин Гэтжи вышел и сделал то, что должен был, чтобы обеспечить себе титульный бой. Он дрался с Майклом Чендлером, который был прекрасно готов, и одержал победу. Снимаю шляпу перед Джастином, если говорить честно, то он должен стать следующим претендентом на титул.



Исламу Махачеву придётся провести ещё один бой, и это нормально. Я уверен, что Ислам справится с любым препятствием. Если ты хочешь стать чемпионом, то тебе положено справляться с любым препятствием», — приводит слова Кормье LowKickMMA.



