Майк Свик: если кто-то и может победить Хабиба, то это Ислам Махачев

Бывший боец UFC Майк Свик выразил мнение, что Ислам Махачев смог бы победить своего друга Хабиба Нурмагомедова, если бы они встретились в октагоне. Сейчас Свик владеет залом АКА в Таиланде, а Хабиб и Ислам тренируются в АКА, расположенном в Сан-Хосе.



«На протяжении многих лет нас спрашивали: кто же всё-таки сможет победить Хабиба, сравниться с ним? Все ждали, что мы назовём второго-третьего бойца рейтинга, но мы всегда вспоминали Ислама Махачева. Если кто-то может победить Хабиба, поймать его на приём или что-то в этом роде, то это Ислам», — приводит слова Свика BJ Penn.



Хабиб завершил карьеру в 2020 году с рекордом 29-0, оставшись непобеждённым чемпионом UFC. Ислам сейчас рвётся к чемпионскому бою, в последнем поединке одолев Дэна Хукера.