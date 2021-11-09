Джейк Пол — о конфликте с Уайтом: Дана не любит бизнес, в который не засунул свои пальцы

Известный блогер Джейк Пол, в последнее время серьёзно увлёкшийся боксом, поделился мнением о своём конфликте с главой UFC Даной Уайтом. Напомним, Пол и Уайт регулярно обмениваются колкими заявлениями в адрес друг друга.



«Дана, спасибо тебе ещё раз за продвижение моих боёв. Ты идеально готовишь каждый бой: делаешь ставки против меня, пытаешься найти тренеров моим соперникам — ты молодец. Уайт, ты говоришь, что я должен драться с профессиональными боксёрами. А когда ты подерёшься с парнем своего возраста?



На самом деле, Уайт злится, потому что у меня всё получается. Он не любит успешный бизнес, в который не смог засунуть свои пальцы. Поэтому Дана хочет всё разрушить. Но он недостаточно умён, чтобы понять — его критика приносит мне популярность», — цитирует Пола BJ Penn.