Бой Михаила Рагозина против Вискарди Андраде возглавит вечер RCC Intro 18

Михаил Рагозин (17-5) разделит клетку с Вискарди Андраде (22-9) в главном событии турнира RCC Intro 18. Вечер единоборств состоится 20 ноября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК.

Представитель клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин продолжает проводить бои со сложными соперниками. После Ясубея Эномото и Вагнера Прадо теперь против Рагозина будет драться Вискарди Андраде. Несмотря на неудачи с Эномото и Прадо, Михаил вновь выходит против оппозиции высочайшего уровня.



Вискарди Андраде хорошо знаком уральской публике. Он дрался в лиге RCC трижды, в том числе на последнем номерном турнире — RCC 9. Тогда в главном бою вечера Вискарди уступил единогласным решением судей Вячеславу Василевскому. Несмотря на это поражение, Андраде здесь отнюдь не андердог. Он был довольно успешным бойцом UFC, завершив свой вояж в американскую лигу с рекордом 3-1. В RCC у Вискарди пока два поражения и одна победа.