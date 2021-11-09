Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко объяснил разницу между мужским и женским мышлением. Спортсмен выбрал в качестве сравнения тему растений.
«Хотите знать разницу? Представьте, что мысль мужчины — это зерно, которое падает в почву. Зёрнышко постепенно прорастает: сперва одна веточка — мысль, потом вторая и дальше. А у женщин как? Ну упало зерно в эту почву мыслей — и сразу целый куст! Так что будьте более понятливы и благосклонны к женщинам», — сказал Емельяненко в своём «инстаграме» и рассмеялся.
Александр в последний раз бился с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В общей сложности на его счету 29 побед, 8 поражений и 1 ничья. В 2021 году российский боец планирует выйти в октагон ещё два раза: Емельяненко может встретиться с рэпером Джиганом и с бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым.
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