Знаменитый боец ММА Александр Емельяненко объяснил разницу между мужским и женским мышлением. Спортсмен выбрал в качестве сравнения тему растений.



«Хотите знать разницу? Представьте, что мысль мужчины — это зерно, которое падает в почву. Зёрнышко постепенно прорастает: сперва одна веточка — мысль, потом вторая и дальше. А у женщин как? Ну упало зерно в эту почву мыслей — и сразу целый куст! Так что будьте более понятливы и благосклонны к женщинам», — сказал Емельяненко в своём «инстаграме» и рассмеялся.



Александр в последний раз бился с блогером Артёмом Тарасовым, победив его единогласным решением судей. В общей сложности на его счету 29 побед, 8 поражений и 1 ничья. В 2021 году российский боец планирует выйти в октагон ещё два раза: Емельяненко может встретиться с рэпером Джиганом и с бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым.